'İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener ile görüşecek' haberlerine İYİ Parti'den yalanlama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.

CHP kaynaklarından paylaşılan bilgi notunda, "Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır" denildi.

Bilgi notunda, şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur."

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu, şunları ifade etti:

"Bildiğiniz gibi sayın Genel Başkanımız basın toplantısında Millet İttifakı'nın desteği ve iş birliği ile seçilmiş olan çok değerli iki belediye başkanımıza, sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmuştu. Bunun ardından özellikle bugün bazı haberler kamuoyuna yansıtıldı. Önce ilk olarak şu an Ankara'da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli 10 belediye başkanının sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceği, ardından birkaç saatlik dilim içerisinde sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın Genel Başkanımız ziyaretleri söz konusu olduğuna ilişkin bir haber geçildi. Tabii biz şeffaf sorumluluk anlayışımız gereği netiz. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. 10 belediye başkanının hiçbirisi, değerli iki belediye başkanının da ziyaretleri ile ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

BELEDİYE BAŞKANLARI DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya gelmişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 10 büyükşehir belediye başkanının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteklerini ilettiklerini söylemişti.

Torun, şunları kaydetmişti:

"Belediye başkanlarımız desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduklarını ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanlarında olacağını söylediler ve ardından da belli bir değerlendirmeye geçildi. Burada da özellikle deprem bölgesinde büyükşehir belediye başkanlarımızın yaptığı katkılar, destekler gerek Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da ve diğer deprem bölgelerinde büyükşehir belediye başkanlarımız yaptıkları hizmetleri aktardılar. Belli bir sohbet havasında geçti ve ardından da ayrıldılar."