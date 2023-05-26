İnce: Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz

İnce: Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyoruz
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14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hakkında ortaya atılan kaset iddialarının ardından adaylıktan çekilmişti. İlk turda kimseye destek vermeyen İnce, 2. tura 2 gün kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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İnce; "Biliriz ki; fitne zamanı oturan, ayakta durandan; ayakta duran, yürüyenden; yürüyen koşandan hayırlıdır. Yaylarımızı kırdık, kirişlerimizi parçaladık, kılıçlarımızı taşa vurduk. Ölen olduk, öldüren olmadık. Halkımıza yalan söylemedik, hileye başvurmadık. Terör örgütlerinin hain planlarına karşı dik durduk, boyun eğmedik. Herkesi üçüncü yola; Akla, Adalete ve Ahlaka çağırdık, fettan sesimizi kıstı, duyulmadık. Vazgeçtik mi? Asla! Pazartesi günü üzerimizi çırpıp yeniden başlıyor, !İçimizde Cumhuriyetin neşesi! ile yollara düşüyoruz." ifadelerini kullandı.

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