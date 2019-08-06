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Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı kapsamında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor. Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 14 olduğunu duyurdu.

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