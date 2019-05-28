Irak'ın kuzeyine hem havadan hem karadan dev harekat

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara havadan ve karadan harekat başlatıldı. Harekatla teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara başlatılan harekatla ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye bastı.

Akar Harekat Merkezi'nden takip etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, harekatı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden gece boyunca takip etti.

İHA ve SİHA'lar da alanda

Harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü.