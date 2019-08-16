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Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Irak’ın kuzeyindeki terör hedefleri vuruldu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyi Zap bölgesine hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu

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