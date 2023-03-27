İsias Otelin enkazından yaralı olarak çıkan Turist rehberi Ömer Faruk Ağaoğlu yaşam mücadelesini kaybetti

Depremde çöken İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı 34’e yükseldi.
Otelin enkazından sağ çıkarılan ve o günden bu yana Ankara’daki bir hastanede tedavi gören rehber Ömer Faruk Alioğlu da hayatını kaybetti. Böylelikle, İsias Otelde hayatını kaybeden turist rehberi sayısı da 34’e yükseldi.
Alioğlu’nun cenazesi 28 Mart Salı günü (yarın) Antalya-Muratpaşa’da bulunan İsmail Fetane Şahin Camiinde kılınacak öğle namazının ardından Osman Zeki Oğlu Mehmet Sönmez Mezarlığında toprağa verilecek.