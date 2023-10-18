İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı protesto ediliyor

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara'da da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) ve siyasi partiler, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutunun önünde protesto ediyor.

Genç Birlik, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB), Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Genç Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, öncülüğündeki bazı STK'ler ile Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi ve Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) temsilcileri, saldırı haberinin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği konutu önünde toplandı.

"Hamas'a selam, direnişe devam" sloganı atan grup zaman zaman tekbir getirdi. Büyük Filistin bayrağı getiren protestocular, okunan Kuran-ı Kerim-i dinledi. Protestoculara, yoldan araçlarıyla geçenler de kornalarını çalarak destek verdi.

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolar

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırı sonrası İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde başlayan protesto gösterisi devam ediyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, akşam saatlerinde ellerinde Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak isteyen göstericilerle polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Gösteri sırasında havai fişek ve taş da atıldı.

Alanda, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Trafiğe kapatılan caddede çevik kuvvetin de aralarında bulunduğu polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kalabalığın protestosu sürüyor.