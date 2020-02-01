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İstanbul'da 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul'da 8 okul yıkılıp yeniden yapılacak
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İstanbul'da, Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılacağı bildirildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Silivri Depremi sonrası okullarda yapılan tetkik çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, ileri tetkik çalışmaları tamamlanan 8 okulun yıkılıp yeniden yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Yıkılıp yeniden yapılmasına karar verilen okullar;

-Bayrampaşa ilçesi, saraybosna Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi

-Çatalca ilçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

-Eyüpsultan ilçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu

-Gaziosmanpaşa ilçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu

-Küçükçekmece ilçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu

-Silivri ilçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek bina)

-Silivri ilçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

Öte yandan, Küçükçekmece ilçesi, Söğütlüçeşme Ortaokulu ile Fatih ilçesindeki Çapa Fen Lisesi Kız Yırdu'nda güçlendirme çalışması yapılmasına karar verildiği bildirildi.

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