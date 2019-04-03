İstanbul'da CHP'nin itirazı üzerine bazı ilçelerde oy sayım işlemi tedbiren durduruldu

İstanbul'da CHP'nin itirazı üzerine bazı ilçelerde oy sayım işlemi tedbiren durduruldu

Türkiye'de AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan itiraz ile Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye veGaziosmanpaşa İlçelerinde geçersiz oyların yeniiden sayımı İlçe  Seçim Kurulları tarafından kabul edilmişti.

İstanbul İl seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı itiraz üzerine Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlayan oy sayım işleminin tedbiren durdurulmasına karar verdi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe...
"Aradaki fark kapanmaya başlayınca CHP paniğe...
  1. Türkiye
﻿