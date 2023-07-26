İstanbul'da eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nca, İstanbul'da eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK mensubu 2 teröristin yakalandığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, "İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında oldukları yönünde bilgiler elde edilen PKK/KCK terör örgütü mensupları; Sterk Evindar (K) Fatıma Al Musa ile Velat Jamo İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekiplerimiz tarafından Başakşehir ilçesinde yakalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fatıma Al Musa isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye’nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlendi.

Teröristin Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okuluna takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi.

Ayrıca, Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak’ın Kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasadışı yollarla İstanbul’a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Velat Jamo isimli PKK/KCK terör örgütü mensubunun; 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul’a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edildi.