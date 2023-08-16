İstanbul'da "Ormanda Işık Festivali" düzenlendi

Dünyada 40'tan fazla ülkede ilgi gören Lights & Dreams (Işıklar ve Düşler) başlıklı "Ormanda Işık Festivali", İstanbul Turkcell Platinum Park'ta sanatseverlerle buluştu.

Universal Park tarafından düzenlenen festival, tasarımcılar, senaristler, mühendisler ve sanatçılardan oluşan 120 kişilik uluslararası bir ekip tarafından hazırlandı.

Işık enstalasyonları içinde ziyaretçilere özel bir deneyim sunan festivalde, 25 bin aydınlatma ve 3 kilometre ipek kullanıldı.

Festivalde ayrıca yaklaşık 2 kilometreye yakın orman içi yürüme alanıyla 50 bin metrekarelik alanda 50'den fazla tematik alan bulunuyor.

Çocuklara özel oyun bölümleri ve fantastik mekanların da hazırlandığı festival, eylül sonuna kadar devam edecek.