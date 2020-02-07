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İstanbul'daki uçak kazasında yaralanan 92 yolcu taburcu edildi

İstanbul'daki uçak kazasında yaralanan 92 yolcu taburcu edildi
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında yaralanan 180 yolcudan 92'si taburcu edildiğini, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastanın da tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanında meydana gelen uçak kazası ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

Kazada yaralanan 180 yolcudan 92'sinin taburcu edildiğini belirten Yerlikaya, 14'ü yoğun bakımda olmak üzere 88 hastanın tedavisinin de devam ettiğini söyledi.

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