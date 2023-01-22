İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı... Bir ay boyunca ücretsiz olacak

İstanbul Havalimanı ile Kağıthane arasında hizmet verecek metro hattı bugün TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattının bir ay boyunca ücretsiz olacağını söyledi.

Kağıthane’den havalimanına gidiş süresi 24 dakika olarak belirlenen hatta sekiz durak bulunuyor.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada, "Metroda çalışacak yerli tasarım ve üretim araçları da yine yerli bataryayla görev yapacak. Türkiye bu projeyle metro hattı inşasındaki gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya ispatlamıştır" dedi.

Gelecek projelerle birlikte İstanbul'da raylı sistem ağının 380 kilometrenin üzerine çıkarılacağını duyuran Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde İstanbul Havalimanı'ndan başlayıp Arnavutköy'den Halkalı'ya inecek metro hattı projemizdeki çalışmalar da süratle devam ediyor. Bunların yanında Bakırköy-Bağcılar, Başakşehir-Kayaşehir, Kazlıçeşme-Sirkeci, Altunizade-Bosna Bulvarı hatlarındaki çalışmalarımız sürüyor. Tüm bu projeleri tamamladığımızda İstanbul'un raylı sistem ağını 380 kilometrenin üzerine çıkarmış olacağız."