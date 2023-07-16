İstanbul Kağıthane’de ''dur'' ihtarına uymayan sürücünün motosikletiyle çarptığı polis şehit oldu

İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında ''dur'' ihtarına uymayan motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru, hastanede şehit oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsünün ''dur'' ihtarına uymayıp, hızını daha da artırarak motosikleti uygulama yapan polislerin üzerine kasten sürdüğü ve görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

Polis memurunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.'' denildi.

-Şehit polis Alp Efe Bekit için İstanbul'da tören düzenlendi

Şehit olan polis memuru Alp Efe Bekit için İstanbul'da tören düzelendi. Bekit'in Türk bayrağına sarılı naaşı, evinde helallik alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu.

Törene şehit polisin ailesinin yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve yakınları ile çalışma arkadaşları katıldı.

Burada konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, polis memuru Alp Efe Bekit'in Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit motosiklet uygulaması yapıldığı sırada "dur" ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu şehit olduğunu hatırlattı.

Motosiklet sürücüsünün olay yerinde gözaltına alındığını ve hakkındaki adli tahkikatın sürdüğünü aktaran Aktaş, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür." dedi.

Aktaş, polis teşkilatı olarak ülkenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin azimle çalışmayı sürdüreceklerini dile getirerek, "Devletine ve milletine bağlı, görev aşkı ile dolu iken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine erişen aziz şehidimizi hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.

Okunan duanın ardından şehit Bekit'in naaşı, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit polis memurunun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldü.