İstanbul kara büründü

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisinde…

İstanbul’da, dün aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, bugün de havanın soğumasıyla etkisini artırdı.

Kentte etkili olan kar nedeniyle Türk Hava Yolları Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirmeyi planladığı 66 seferini iptal etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son bilgilere göre kar yağışının akşama kadar sürmesi bekleniyor.

Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayollarına bağlı kar küreme araçları yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Hava Yolları İstanbul’da dün etkili olan ve bugün de devam eden kar dolayısıyla bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Havayolu şirketi, Atatürk Havalimanı’ndan kalkış ve varışlı yurt içi-yurt dışı toplam 66 seferini iptal etti.

İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı’daki uçuşlarda herhangi bir iptal söz konusu olmazken, uçaklara buzlanmayı önleyen “de icing” uygulaması nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor.

İstanbul’da yarın ise hava çok bulutlu, salı günü ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar ise artarak 6-7 derece civarında olacak.

AA