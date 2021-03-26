İstanbul merkezli 3 ilde bitcoin dolandırıcılığı operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde yapılan operasyon kapsamında, kurdukları dijital para sistemine yatırım amaçlı katılım sağlayan kişilerin bloke ettikleri hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendilerine aktaran 9 kişiden 8’i yakalandı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.