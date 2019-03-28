İstanbul’da 'kobra zehri' operasyonu: 541 tüp zehir ele geçirildi





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, C.Ç. ve E.D'nin, kaçak yollarla yurda sokulan yılan zehrini, bazı ilaç ve kimya firmalarına satmak için irtibat kurduğunu belirlemesi üzerine çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibe alınan zanlılar, 20 Mart'ta Güngören'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.



Yapılan aramada, 541 cam tüp içerisinde sıvı madde ele geçirildi.



Laboratuvar ortamında yapılan incelemede, tüp içerisindeki sıvının kobra zehri olduğu anlaşıldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.