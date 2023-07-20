İstanbul’da Pitbullu kavgada ölüme neden olan sanığa 10 yıl 10 ay hapis

Fatih'te pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran gruba silahla ateş açarak bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık polis memuru Kadir Arıkan, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Kadir Arıkan ve müşteki Seyfullah Gelener ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Arıkan, Aksaray tramvay durağından Yenikapı istikametine yürürken karşıdan 3 kişinin 2 pitbull köpeğiyle geldiğini belirterek, bu sırada yönünü değiştirebileceği bir yolun olmadığını söyledi.

Karşı taraftan Afgan şahsın kendisine "önüne baksana lan" ifadesini kullandığını, maktul Poyraz Gelener'in de küfür ettiğini öne süren sanık Arıkan, polis memuru olduğunu söylemesine rağmen maktulün kendisine yumruk attığını savundu.

Sanık Arıkan, kendini korumak amacıyla havaya 3-4 el ateş ettiğini dile getirerek, diğer iki kişinin kaçarken maktulle köpeklerin olay yerinde kaldığını söyledi.

Köpeklerin kendisine saldırmaya başlamasıyla dehşete kapıldığını anlatan Arıkan, "Kıyafetlerim parçalandı, maktul elini beline götürdü, bıçağı alacaktı. Saldırmaya devam edince ben de kendimi korumak için köpeklere ateş ettim. Şahıs yaralanmış, 112'yi aradım gelmedi. Yoldan geçen bir aracı durdurdum ama bana, 'Ambulansı bekle yolda ölebilir.' deyince ambulansı beklemeye başladık. dedi.

İDO'ya ait güvenlik görevlisinin kendisini güvenlik kulübesine çağırdığını ve sakinleştirmeye çalıştığını belirten sanık Arıkan, ilk hareketin maktulden geldiğini savunarak tahliyesini talep etti.

Maktulün ağabeyi müşteki Seyfullah Gelener ise kardeşinin 15 yıldır Kumkapı'da esnaf olduğunu, pitbull köpeklerinden büyüğünün 7 yıldır kendileriyle birlikte yaşadığını ve eğitimli olduğunu söyledi.

Köpeklerin saldırgan olmadığını öne süren Gelener, kardeşinin bilerek ve isteyerek öldürüldüğünü, sanığın olay anında alkollü olduğunu iddia etti.

- Tanık beyanları

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Basir Ahmad Poyalzai, olay anında kaldırımın küçük olması sebebiyle sanıkla omuz omuza geldiklerini belirterek, özür demelerine rağmen sanığın kendilerine hakaret ettiğini savundu.

Sanığın silahı ateşledikten sonra polis memuru olduğunu söylediğini anlatan Poyalzai, küçük köpeğin tasmasını o an kendisinin bağladığını büyük köpeğin ise bağlı olduğunu öne sürdü.

İDO'nun güvenlik görevlisi tanık İbrahim Türke ise köpeklerin boşta olduğunu, sanığı olay yerinde telaşlı görmesi nedeniyle güvenlik kulübesine getirdiğini ifade etti.

- Savcılık suçun "haksız tahrik altında" işlendiğine kanaat getirdi

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, ilk haksız hareketin maktulün sanığa yumruk atmasıyla gerçekleştiğini anlatarak, Adli Tıp Kurumu raporuna göre de maktulün kanında ve safrasında uyuşturucu madde tespit edildiğini anlattı.

Maktulün sanığa yumruk atması sonucu, sanığın hiddet ve kızgınlıkla ateşleme eylemini "haksız tahrik altında" gerçekleştirmesine neden olduğuna dikkat çekilen mütalaada, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mütalaanın ardından savunma yapan sanık avukatı Fatih Yaprakcıer, müvekkili ve maktul arasında tanışıklık ve husumet olmadığı gerekçesiyle kasten öldürme eyleminin olamayacağını belirtti.

Pitbull cinsi köpeklerin korkutucu ve ölümle sonuçlanan saldırıları mevcut olduğunu söyleyen avukat Yaprakcıer, müvekkilinin kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini, pitbull köpeğinin saldırısının silah sayılması gerektiğini belirtti.

Avukat Yaprakcıer, sanığın kanında alkol ve uyuşturucu madde bulunmadığını ancak maktulde uyuşturucu bulunmasına dair delilin dosyada yer aldığını ifade ederek müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Arıkan, "Eklemek istediğim hiçbir şey yok, böyle bir olaydan dolayı üzgünüm." dedi.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın önce "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışlarını dikkate alan heyet, iyi hal indirimi uygulayarak bu cezayı 10 yıl 10 aya indirdi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma sonrası maktulün kardeşi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karara tepki gösterdi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih'te 6 Aralık 2022'de İlçe Emniyet Müdürlüğüne silahla yaralama olduğuna ilişkin ihbar geldiği belirtilerek, olay yerine giden ekiplerin, kaldırımda yaralı şekilde yatan bir kişiyle karşılaştığı anlatılmıştı.

Yerde yatan Poyraz Gelener'in (25) yanında biri Afganistan uyruklu iki arkadaşının bulunduğu aktarılan iddianamede, kamera kayıtlarından yapılan inceleme sonucu ateş eden kişinin sanık polis memuru olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Mütalaada, olay yerindeki pitbull cinsi iki köpeğin Gelener'e ait olduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Olayın hemen öncesinde maktulün sanığa yumruk attığı belirtilen iddianamede, bu nedenle haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine işaret edilmişti.

İddianamede, sanığın, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.