İstanbul’u yaz yağmuru vurdu

İstanbul’da bir süredir devam eden sıcak hava yerini yağışa bıraktı. Şehrin birçok ilçesinde sağanak etkili oluyor.

Tüm vapur seferleri iptal edildi. Unkapanı köprüsü altında biriken suda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İstanbul’da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılarının ardından beklenen yağış başladı.

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla ve Pendik’te gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak yağışla birlikte Bakırköy sahil yolu oluşan su birikintileri nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Sahil yolunda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

Çatalca’da bir elektrik direğine yıldırım düştü. Kuvvetli yağış nedeniyle İstanbul’da tüm vapur seferleri de iptal edildi. D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Kabataş-Bağcılar tramvay seferi yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle yapılamıyor.