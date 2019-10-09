İşte harekatın detayları

TSK'ya ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında YPG/PKK hedeflerini vurdu.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor.

Tel Abyad'daki terör hedefleri ateş altına alındı

Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Atışların başlamasının ardından bazı vatandaşlar da sokaklara çıkarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan duyurularda, vatandaşların sınırdan uzak durmaları ve evlerine girmesi istendi.

Bu arada, obüs atışlarının ardından ilçede konuşlu askeri birliklerden çıkan araçlar sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Akçakale ilçesinde telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Ceylanpınar'dan obüs sesleri duyuluyor

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi.

Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.

Teröristler lastik yakarak İHA'ları engellemeye çalışıyor

Harekatın başlatılmasının ardından Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör örgütü mensuplarında paniğe yol açtı.

TSK'nın bölgeden İnsansız Hava Aracı (İHA) aracılığıyla görüntü almasını engellemeye çalışan terör örgütü mensuplarının sınıra yakın bölgelerde lastik yaktıkları, ateşler nedeniyle gökyüzünde siyah bulutların oluştuğu görüldü.

Erdoğan'dan harekat bilgilendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Erdoğan, Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudutların güvenliğini sağlamak, sınırların güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nın saat 16.00'da uygulanmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere, milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Barış Pınarı Harekatı saat 16.00'da uygulanmaya başlamıştır."

Öte yandan, MSB'nin Twitter hesabından, yapılan açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Hava üslerinde hareketlilik

Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik gözleniyor.

Bazı Türk savaş uçakları üsten kalkış yaparken bazıları üsse iniş yapıyor, bazı uçaklar ise pistte hazır bekletiliyor.

Öte yandan askeri kargo uçakları ve tanker uçaklarının da üsse geliş ile gidişleri sürüyor.