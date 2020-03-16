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İşte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlar

İşte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararlar
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Türkiye İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine "koronavirüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderildi. 

Genelgeyle, bu gece yarısından itibaren tiyatro, sinema, lokanta, kahvehane, internet kafe, kapalı çocuk oyun alanlarının faaliyetleri durdurulacak. 

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek.

Genelgeyle, toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu "taziye evleri"nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2020, 18:28
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