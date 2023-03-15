İstiklal Caddesi'nde bir binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda, 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri durduruldu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, restorana bitişik duvarı bulunan Santa Maria Draperis Kilisesi de zarar gördü.