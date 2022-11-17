İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 49 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 49 şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheliden 49'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde 4 polis minibüsüne bindirilen 49 zanlı, zırhlı araçlar eşliğinde götürüldükleri hastanelerde sağlık kontrolünden geçirildi.

Terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler, daha sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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