İzmir açıklarında deprem

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25’te merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25’te merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir’in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.