İzmir açıklarında deprem

İzmir açıklarında deprem
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AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25’te merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AFAD’dan son dakika deprem açıklaması geldi.

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.25’te merkez üssü Ege Denizi’nin İzmir açıkları olan 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 6,84 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün İzmir’in Urla ilçesine 19,49 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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