ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
İzmir'de enkazdan 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
Türkiye
31 Ekim 2020 Cumartesi 21:35
Kıbrıs Genç Tv
İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 22:37
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
SIRADAKİ
HABERLER
1
Oy sayım işlemi devam ediyor
2
Faiz Sucuoğlu'nun yarışı önde götürdüğü...
3
UBP Olağanüstü Kurultayında oy sayımında son...
İzmir’deki depremde can kaybı 36’ya yükseldi
Türkiye
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti
Türkiye
AK Parti İzmir Milletvekili Yıldırım'dan deprem sonrası 'sabır' uyarısı
Türkiye
İzmir’deki depremde can kaybı 25’e, yaralı sayısı 804’e yükseldi
Türkiye
Depremden 17 saat sonra enkazdan 3 kişi daha kurtarıldı
Türkiye
SON DAKİKA HABERLERİ
Din İşleri Başkanı Talip Atalay Fransa Cumhurbaşkanı...
KTTB'nin düzenlendiği Kanser Bağış Kampanyası...
Bener Erkmen hayatını kaybetti
Meclis pazartesi toplanacak
“Türkiye’mize geçmiş olsun dileklerimizi iletirken,...
NÖBETÇİ ECZANELER
Lefkoşa
AŞAN ECZANESİ
Tel: 03922255730
Lefkoşa
MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
Tel: 03923300830
Lefkoşa
SÖZÜÖZ ECZANESİ
Tel: 03922293300
Girne
AYDIN LİFE ECZANESİ
Tel: 03928157350
Girne
EMİN ECZANESİ
Tel: 05338701946
Gazimağusa
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
Tel: 03923662026
Gazimağusa
GÖKCEN İLKTAÇ ECZANESİ
Tel: 0392 365 68 20
Güzelyurt
AŞAR ECZANESİ GÜZELYURT
Tel: 0392 714 21 93
İskele
ÖZBİRTAN ECZ
Tel: 03923712224
Lefke
ULUS ECZANESİ
Tel: 03927277649
Facebook
42.6B
Twitter
6.7B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
SIRADAKİ HABER
Oy sayım işlemi devam ediyor
Kıbrıs
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE