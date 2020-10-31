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İzmir'de enkazdan 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

İzmir'de enkazdan 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı
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İzmir'de Rıza Bey sitesi enkazından 30 saat sonra yaralı olarak bir kişi çıkarıldı

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 22:37
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