İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında... İşte yürek sızlatan görüntüler

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili olan yangın 48 saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kısmen kontrol altına alındı. Yangından geriye kalan fotoğrafla ise yürek yaktı.

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

YERLEŞİM YERLERİNE TEHDİDİ ENGELLENDİ

Yangına 20 helikopter ile 200 arazöz müdahale ediyor. Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan, yangının şu anda yerleşim yerlerini tehdit etmediği ifade edildi.

İşte o görüntüler;

Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2019, 14:10