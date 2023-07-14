İzmir, Milas-Bodrum ve Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye’de İzmir'in Urla ilçesinde, Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ve Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale havadan ve karadan ediliyor.

İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Makilik alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 2 uçak, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale sürüyor.

Öte yandan yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği öğrenildi.

- Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda yangın

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın da, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

-Kahramanmaraş'ta da ormanlık alanda yangın

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çamlık mevkisinde kırsal alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye bir helikopter yangın söndürme ekibi, arazöz, su tankı, dozer ve greyder yönlendirildi.

Ekipler, yangının bölgeye yakın olan evlere sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.