İzmir’de bir günde 100’ün üstünde sarsıntı yaşandı

İzmir ve çevresinde dün en büyüğü 4,5 olan 100’ün üzerinde deprem meydana geldi. Sarsıntılar, Seferihisar açıklarındaki Samos fayında gerçekleşti. Uzmanlar, deprem fırtınası olarak tanımladıkları sismik hareketliliğin devam edebileceğini söyledi.

İzmir bir günde meydana gelen 100 depremle sarsıldı.

Dün meydana gelen sarsıntıların en büyüğü Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 olarak kaydedildi.

‘Şu anda birden fazla fay burada deprem üretiyor’

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yaşanan depremlerle ilgili “Bunların hepsinin artçı şok olmadığı bir kısmının Samos fayının batısı, kuzeyi ve doğusunda da belli tetiklenmeler sonucu depremler geliştiğini gösteriyor. Yani birden fazla fay burada deprem üretiyor şu anda” dedi.

Uzmanlara göre sık yaşanan artçı sarsıntıların nedeni deprem fırtınası…

Batı Anadolu ölçeğinde deprem fırtınası karakteristik bir olay. Tarihte de aynı bölgede benzer depremlerin olduğu biliniyor.

‘Faylar tetiklenince depremler daha uzun sürüyor’

Depremlerin fay mekanizmalarının çeşitliliğiyle ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir şunları söyledi:

“Ana bir şok yaşandıktan sonra o bölgedeki birbirine yakın olan faylar tetikleniyor ve onlarla birlikte deprem aktivitesi olması gerekenden hem daha uzun sürüyor hem de şiddet anlamında farklı değerler alabiliyor.”

İzmir’de 30 Ekim 2020’de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntıların sayısı 5 bini geçti.

TRT