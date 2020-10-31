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İzmir’deki depremde can kaybı 25’e, yaralı sayısı 804’e yükseldi

İzmir’deki depremde can kaybı 25’e, yaralı sayısı 804’e yükseldi
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AFAD, İzmir’deki depremde can kaybının 25, yaralı sayısının 804 olduğunu açıkladı

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