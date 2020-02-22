Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir

Konya'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) otopsi raporunda, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bilgisinin yer alması üzerine baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir" dedi.

5 Şubat akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden gittiği kadını dövmeye başladı. Kütüphaneden çıkıp, yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker ise olayı görüp Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Özgür Duran, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in daha önce aynı parkta kavga edenler olması nedeniyle kendini koruma amaçlı yanında taşıdığını söylediği bıçağın '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi.