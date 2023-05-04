Kahramanmaraş'ta 5 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.16'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 20.22'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin 6,83 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD Başkanı Sezer'den açıklama

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,0 ve 4,1 büyüklüğündeki artçı depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." ifadelerini kullandı.