Kahramanmaraş'ta depremden 637 saat sonra enkazdan 2 keçi canlı çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, depremlerin ardından yürütülen arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, depremden 637 saat sonra 2 keçi canlı kurtarıldı.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, Nurhak ilçesine koordinatör olarak görevlendirilen Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün koordinesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Sesin geldiği noktayı titizlikle açan ekiptekiler, besici Cennet Polat'a ait olduğu belirlenen 2 keçiye canlı ulaştı.
Enkazdan çıkarılan keçilere veteriner hekimler tarafından yapılan müdahalenin ardından su ve yem verildi.
Sahibi şehir dışında olan hayvanlar, mahalle muhtarına teslim edildi.