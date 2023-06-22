Kanser hastalarına sahte ilaç tuzağı

İstanbul’da kanser ilacı kutularına koydukları sahte ilaçları sosyal medya üzerinden hastalara satan iki kişi gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda 2 milyon lira değerindeki sahte ilaca el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kanser hastalarının kullandığı bazı ilaçlar ile soğuk zincir ilaçların sosyal medya üzerinden satıldığını tespit etti.



Ekipler, satışı yapan şüphelileri 6 ay teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından 4 adrese baskın düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonda iki kişi gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin yaptığı aramalarda, 2 milyon lira değerinde 942 kutu ilaç ve 100 adet kanser ilacına ait barkod ele geçirildi.





SAHTE İLAÇLARI HASTALARA SATMIŞLARGözaltına alınan kişilerin, ilaç kutularına etiket yapıştırıp içine ise sahte ilaç koydukları, bu ilaçları gerçekmiş gibi hastalara sattıkları tespit edildi.İki kişi hakkında “Türk Ceza Kanununun 186-187 Sayılı Kanunlarına Muhalefet” suçlamasıyla adli işlem başaltıldı.