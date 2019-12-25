Karadeniz'de iki günde 150 noktada örtü ve orman yangını çıktı

Türkiye'nin Trabzon, Ordu, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane ile Samsun illerinde 23 ve 24 Aralık'ta yaklaşık 150 noktada örtü ve orman yangını meydana geldi.

Trabzon'da 23 Aralık Pazartesi akşamı 11 ilçedeki 15 bölgede başlayan örtü yangınları, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle büyüyerek farklı noktalara yayıldı.

Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında valilik kriz masası oluşturulurken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, TİSKİ, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yangınlara anında müdahale edildi.

Tarla ve bahçe temizliği sırasında yakılan ateşler nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangınlar, rüzgarın yanı sıra bölgede uzun süredir yağış olmaması, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ve düşük nem oranı nedeniyle 24 Aralık Salı günü de etkisini sürdürdü.

Kentte 2 günde toplam 55 noktada yangın çıktı. Araklı, Arsin, Köprübaşı, Dernekpazarı ve Maçka ilçelerindeki 17 noktada yangınlar devam ediyor. Yangınla mücadele çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 23 ilden ekipler de katılıyor.

Trabzon'da iki günde 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde zarar belirlenirken, AFAD ile Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Can kaybının olmadığı yangınlarda, vatandaşların yaz mevsiminde kullandığı 6 ev zarar gördü.

Trabzon'da örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ordu

Ordu'da da 23 ve 24 Aralık'ta etkili olan aşırı rüzgar ve fırtına sonucu 19 ilçede 56 farklı noktada, farklı zaman dilimlerinde örtü, fındık bahçesi ve orman yangınları meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, ilçe belediyeleri, orman işletme şeflikleri ve kolluk kuvvetlerince anında müdahale edilen yangınlar, yerleşim yerlerine sıçramadan ve vatandaşlar zarar görmeden söndürüldü.

Giresun

Giresun merkez, Bulancak, Espiye, Yağlıdere, Piraziz, Eynesil ve Tirebolu ilçelerinde de iki günde farklı noktalarda 15 örtü yangını çıktı. Yangınlardan 14'ü söndürülürken, Yağlıdere ilçesi Üçtepe beldesindeki yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Toplam 55,1 hektar alanın etkilendiği yangınlara 114 personel ve 41 araçla anında müdahale edildi. Yangınlar, köy ve mahallelerdeki yaşam alanlarının uzağında meydana geldi.

Artvin

Artvin'in Borçka ilçesinde 23 Aralık gecesi, Borçka-Muratlı kara yolu üzerindeki Taşlıtarla Mahallesi'nin üst kesimindeki ormanlık alanda çıkan yangına, jandarma, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekipleri müdahale etti.

Gece boyunca rüzgarın etkili olduğu bölgede, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 6 hektarlık orman alanı zarar gördü.

Rize

Rize'nin Ardeşen ilçesi Tunca beldesi yukarı Armutlu köyünde etkili olan örtü yangını sonucu, şu ana kadar yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. Güneysu ilçesi Çamlıca ile merkeze bağlı Karasu köylerindeki örtü yangınları kısmen kontrol altına alındı.

Yangınlara itfaiyenin yanı sıra Orman Müdürlüğü ile AFAD ekipleri müdahale etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyü kırsalında 24 Aralık'ta sabaha karşı başlayan örtü yangını, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Samsun

Samsun Valiliği, kentin farklı noktalarındaki 13 örtü yangınından Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde çıkanların kontrol altına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, orman alanlarında 17-24 Aralık'ta Havza, Tekkeköy, İlkadım, Vezirköprü, Ladik, Çarşamba ve Kavak ilçelerinde birer, Ayvacık'ta 2, Bafra'da 4 olmak üzere toplam 13 örtü yangınının meydana geldiği belirtildi.

Yangınlardan 11'inin tehlikesiz, 2'sinin ise az tehlikeli sınıfında yer aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"23 Aralık 2019'da Vezirköprü ve Ladik ilçelerinde çıkan az tehlikeli yangınlar bugün itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çıkan 13 örtü yangınında toplam 4,5 hektar örtü zarar görmüştür. Çıkan yangınların sebebi ilgili birimlerce araştırılmakta olup yangınlara tarla temizliği veya çoban ateşinin sebebiyet verdiği değerlendirilmektedir. Ayrıca kuvvetli lodos yangınlara müdahaleyi zorlaştırmaktadır. Yangınlara Samsun, Bafra ve Vezirköprü orman işletme müdürlüklerimiz ile ilimizdeki ilgili birimlerimiz tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir."

Milli servetin yok olmaması ve benzeri olumsuz durumların yaşanmaması için vatandaşların bu konuda duyarlı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, yakılan ateş sönünceye kadar başından ayrılmamanın önem arz ettiği bildirildi.

"Gördüklerimiz ve tahminimiz bahçe temizliğinden kaynaklandığı şeklinde"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınların bahçe temizliği nedeniyle çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, "Çünkü başka bilgi, bulgu yok. Güvenlik güçleri araştırmalarını sürdürüyor. Onlar da şu ana kadar farklı bir bilgi paylaşmadı." dedi.

Trabzon'da mevsim normallerinden farklı olarak yaklaşık 20 gündür yağmur yağmadığına işaret eden Karacabey, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık yere dökülen yaprakları tamamen kurutmuş. En ufak kıvılcım da güneyden esen lodosla birleşince yangına dönüşmesine ve büyümesine sebep oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğu Karadeniz'de orman yangınları aralık ve ocak aylarında"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu, Trabzon'da bir aydır yağmur yağmadığını, dolayısıyla ortamın yangına hazır hale geldiğini belirterek, "Doğu Karadeniz'de orman yangınları ağırlıklı olarak aralık ve ocak aylarında meydana gelebiliyor, bazen de şubatın ilk günlerinde görülebiliyor." diye konuştu.

Orman altı bitki örtüsünün ilkbahar ve yazın yağmurla birlikte hızla büyüdüğüne, ardından da lodosun eşlik ettiği rüzgarla iyice kuruduğuna işaret eden Kurdoğlu, "Nemi de düşünce bu yanıcı birikmiş maddeler, yanmaya bir anlamda hazır hale geliyor. Piknik, anız yakmak, tarladaki ekinlerin artıklarını yakmak gibi sebeplerle bu tür yangınlar oluşabiliyor. Hava kuru, nem düşük, rüzgar da güçlü olunca artık bir kıvılcımla yangın başlayabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kuru havalarda yangının bir yerden bir yere taşınmasının kolay olduğuna değinen Kurdoğlu, rüzgarın kıvılcımları savurmasının yanı sıra yanar vaziyetteki yaprakları başka yerlere götürebildiğini, dolayısıyla örtü yangınının kolaylıkla büyüdüğünü söyledi.

Meteoroloji yetkilileri ise bugün de etkisini sürdürecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenme, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyararak, bahçelerde temizlik amacıyla ateş yakılmamasını istedi.

İçişleri Bakanlığının açıklaması

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Karadeniz'de farklı noktalarda meydana gelen orman yangınlarının çıkış nedeninin araştırıldığı, şu ana kadar terör ve sabotaj izine rastlanmadığı bildirildi.

Bu yangınların terör örgütünce propaganda amaçlı üstlenildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili takip ve araştırmalar ilgili kurumlar, Bakanlığımız ve valiliklerimiz kanalıyla devamlı sürdürülmektedir. Bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bulguya rastlanmamıştır. Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallarca kamuoyuna duyurulmaktadır, bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."