Karadeniz'deki doğal gazı taşıyacak boruların derin sulara serimi başladı

Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular, sığ kısımların ardından "Castorone" adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje" olarak tanımladığı Sakarya Gaz Sahası'nda çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Her gün bir aşamanın daha geçildiği projede karadaki çalışmaların hızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğal gaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya Gaz Sahası'nda 5 binin üzerinde personel mesai harcıyor.

Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğal gaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğü çalışmalarda Sakarya Gaz Sahası ile Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ni buluşturacak boruların da döşenmesi sürüyor.

İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru seriminde derin sulara geçildi. Sığ kısımlarda boru döşeme işleminde sona gelen "Castoro 10" isimli gemi, derin sular için görevini dev "Castorone" gemisine devretti.

6 Temmuz'da Filyos açıklarında demirleyen gemi, 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56 bin 529 groston ağırlığında.

Castorone'ye boru yüklemi işlemi de açıkta gerçekleşiyor. Filyos Limanı'nda bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular destek gemilerine, ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi, boru serimine başladı.

Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor.

İlk borular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle indirilmişti

Karadeniz'e ilk borular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Haziran'da Filyos'ta gerçekleşen törende sığ kısımlardaki deniz tabanına indirilmişti. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Bugün 'Bismillah' diyerek ilk boruları denize indiriyor, ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz. Derin deniz tarafında da inşallah ilk kaynağı önümüzdeki ay vuracağız." demişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de aynı törende, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Günlük üretilecek 10 milyon metreküp gaz 2023'te şebekeye verilecek

Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğal gaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda olduğu gibi kademeli olarak artacak.

Karadeniz'de en yüksek üretim seviyesine 2027-2028'de ulaşılması beklenirken, bu dönemde günlük 40 milyon metreküp, yıllık bazda ise yaklaşık 15 milyar metreküp gaz üretilmiş olacak.