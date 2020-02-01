banner22

Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan
banner32

Karadeniz Sahil Yolu’nun Altınordu Rıhtım mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.
Altınordu Rıhtım mevkiinde meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Büyük bir toprak kitlesi Karadeniz Sahil Yolu’na kaydı. Heyelan sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Bir ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

banner33
YORUM EKLE
Gönder
banner38
SIRADAKİ HABER
DAÜ’nün tasarlayp üretiği tamamen yerli “da...
DAÜ’nün tasarlayp üretiği tamamen yerli “da...
  1. Kıbrıs

banner24

banner40

banner43

banner45

banner46

banner48

banner39

banner41

banner42

banner44

banner47

banner49

﻿