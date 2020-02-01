Karadeniz Sahil Yolu’nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu’nun Altınordu Rıhtım mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Ordu’da Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen heyelan sonucu Samsun-Ordu karayolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Altınordu Rıhtım mevkiinde meydana gelen heyelanda facianın eşiğinden dönüldü. Büyük bir toprak kitlesi Karadeniz Sahil Yolu’na kaydı. Heyelan sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın yaralandı. Bir ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.