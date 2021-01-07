" Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunması mümkün değil"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), "Türkiye- AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri" başlığıyla çevrim içi konferans düzenledi. Düzenlenen konferansa video konferans yoluyla katılan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Kıbrıs sorunu ile ilgili konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun “Türkiye-AB İlişkilerinde 2021 Beklentileri” konulu web konferansında Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulunan Faruk Kaymakcı, “Bizim istediğimiz, iki tarafın kabul edeceği kalıcı, köklü bir çözüm bulunması” dedi.

Kaymakcı, Kıbrıs konusunda eski parametrelerle yeni bir çözüm arayışının bulunmasının mümkün olmadığını savunarak, Türkiye'siz bir Doğu Akdeniz enerji denkleminin de olamayacağına dikkati çekti.