Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, “Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var” açıklamasını yaptı.
Soylu, Türkiye’de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı:
Soylu’nun açıklamalarından satır başları;
Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları: “Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.
Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.
Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var.”