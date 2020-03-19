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Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında

Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında
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Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, “Umre dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var” açıklamasını yaptı.

Soylu, Türkiye’de alınan corona virüs önlemlerine dair bir açıklama yaptı:

Soylu’nun açıklamalarından satır başları;

Sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiaları: “Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın.

Kıbrıs’a transfer olacak şahıs Türkiye’de karantina altında.

Umreden dönenler dahil 9 bin 800 kişiye karantina uygulamamız var.”

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