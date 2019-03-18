“Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak sabrımızı ve kararlılığımızı sınıyorlar”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla 18 Mart Stadyumu’nda düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan,Türkiye’nin sabrının ve kararlığının sınandığını kaydederek, “Suriye sınırımızı taciz ederek, burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Irak sınırımızın dibinde aynı şekilde bu yollara tevessül ediyorlar. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bunu sınıyorlar. Ege’de bizi kendi karamıza hapsedip denize ayak basamaz hale getirerek bizi sınıyorlar” dedi.