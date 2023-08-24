Kılıç'tan Rum Lidere tepki

Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Kırım Platformu'nun uluslararası toplumun Kırım davasına yapıcı katılımını sağlamak için bir odak noktası olmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Kılıç, dün akşam Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, 60'tan fazla ülke ve uluslararası örgütün katılımıyla düzenlenen Kırım Platformu 3. Zirvesi'nde bir konuşma yaptı.

Kılıç, konuşmasının bir bölümünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in Kıbrıs hakkındaki açıklamalarına tepki göstererek, "Onun işgal olarak adlandırdığı şey aslında Kıbrıs Türk halkına yönelik acımasız saldırıyı sona erdiren bir barış operasyonuydu. Tüm katılımcılara saygımdan ve bizi burada birleştiren haklı davanın bilincinde olarak yorumlarımı burada bırakacağım." ifadelerini kullandı.