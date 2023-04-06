Kılıçdaroğlu 'İnce'ye teklif götürdük, uzlaşamadık' dedi, Memleket Partisi liderinin yanıtı 'İttifak teklifi yapılmadı' oldu

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşmesi öncesi ona bir teklif götürüldüğünü, ancak uzlaşmaya varılamadığını söyledi. İnce ise bu açıklamaya, "Kendisi (Kılıçdaroğlu) tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır. Kendisiyle tüm iletişim kanallarımız açık olmasına rağmen bu konuda hiçbir görüşmemiz olmamıştır" sözleriyle yanıt verdi.

Bir televizyon programına konuk olan Kılıçdaroğlu, geçen hafta İnce ile görüşmesi sırasında değil ama daha öncesinde kendisine bir teklif götürüldüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Buluşma günü bir teklif olmadı. 14 Mayıs öncesi de sonrası da dahil olmak üzere Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılamadı. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak, ayrıntıya girmek istemem. Herkesin iradesine saygı duymak gerekir" dedi.

Millet İttifakı'nın milletvekili listelerini belirleme çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ortak liste için çalışıyoruz. Önemli bir seçim Türkiye açısından. Komşularımız açısından da çok önemli. Bilime, akla, sağduyuya dayanan, kutuplaştırmayan, kucaklaştıran siyasete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz 6 lider ortak mutabakat metnini hazırladık. Eğitimden sağlığa, teknolojiden milli eğitime hayatın her alanıyla ilgili 2 bine yakın madde başlığını açıkladık. Cumhur İttifakı ne yaptı? Böyle bir şey açıkladı mı? Açıklamadı. Kamuoyu neden onları tartışmıyor, neden onları eleştirmiyor? İlk 1 haftada ne yapacağız, ilk 1 ayda ne yapacağız hepsi yazılı. 6 liderin ortaklaştığı bir metin.”

-'Vatandaşlarımız AB’ye vizesiz girecek'

6 lideri bir araya getirenin demokrasi özlemi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Seçimi kazanacağız, en geç 1 yıl içinde Türkiye'yi nefes alır hale getireceğiz. Ülkede her vatandaş AB'ye vizesiz girecek" diye konuştu:

“AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları ülkemize getireceğiz. Neden insanlar yan yana gelince özgürce konuşamıyorlar? Bu Türkiye açısından utançtır. İnsanlar düşüncelerini söylerler. Emin olun, telefonla konuşurken 'Acaba biri bizi dinliyor mu?'. Ben söylüyorum, dinliyorlar. Demokrasi temel kavramdır ve 6 lideri bir araya getiren de demokrasi özlemidir.”

Kılıçdaroğlu, "Birinci turda sonucu alacağımıza inanıyorum. Sağ duyu galip gelecek. Ülke bu haldeyken, pazarlar ateş pahasıyken, insanlar evine yiyecek götüremezken ne lüksümüz var. Bir an önce bunun bitmesi lazım. Son düzlükte seçmenin sağ duyusuna güveniyorum" dedi ve ekledi:

“Çiftçinin, üreticinin kazanacağı, istihdamın büyüyeceği, fabrikaların çalışacağı bir Türkiye hayal ediyoruz.”

-‘HDP’ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok’

Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili sorulara da yanıt verdi, “HDP'ye bakanlık verilmesi gibi bir şey yok. Bu konuları zaten konuşmadık” dedi.

HDP’nin kapatılması istemiyle açılan dava konusunda da bir soruyu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, “Ben partilerin kapatılmasını doğru bulmuyorum. Partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Teröre bulaşmışsa gereğini yaparız. Bugüne kadar pek çok parti kapandı. Ne oldu?” diye konuştu.

-İnce: Kılıçdaroğlu tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise Kılıçdaroğlu'nun “Muharrem İnce'ye bir teklif yapıldı ama uzlaşılamadı; bana göre biz üzerimize düşeni yaptık" sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

İnce, "Kendisi tarafından bana ittifak ile ilgili hiçbir teklif yapılmamıştır" dedi.