Kılıçdaroğlu'ndan Maraş değerlendirmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Maraş'ın sahil kısmının 46 yıl sonra yeniden açılmasıyla ilgili görüşü sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Maraş'ın tamamın açılması lazım. Niye sahili açıyorlar? Niye tamamını açmıyorlar? Maraş'ın tamamını açacaklar ve KKTC'nin tanınması için Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün ülkeler nezdinde girişimde bulunması lazım, bunu yapacaklar. Madem Katar'la bu kadar dostsun, Katar KKTC'yi tanısın. Diğer dost olan ülkeler var, onlar da tanısınlar. Tanıyan bildiğim kadarıyla Pakistan, niye diğerleriyle ilgili bir girişim yapılmıyor. Yapılsın. Ben, Maraş'ın tümüyle hizmete açılmasını isterim. Ayrıca Dışişleri Bakanlığının yeni bir bakış açısıyla KKTC'nin dünya çapında tanınması için bütün dost ülkelerle girişimde bulunmasını isterim."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da KKTC'nin kardeş ülke olduğunu belirterek, KKTC'nin daha çok ülke tarafından tanınması ve soruna çözüm üretilmesinin, ancak itibarlı bir Türkiye ile mümkün olacağını söyledi