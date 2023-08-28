Kılıçdaroğlu'ndan yerel seçimlerde "aynı aday" mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kendisine yönelik isim vermeden yaptığı suçlamalara sessiz kalmayı tercih etti. Kılıçdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık, nezaketsizlik yapmış olurum.” açıklamasını yaptı. CHP Genel Başkanı, anketlerin, yerel seçimlere aynı adaylarla girmeleri halinde kazanacaklarını gösterdiğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, eski ittifak ortağı İYİ Parti lideri Akşener’in eleştirilerine yanıt vermedi. Kılıcdaroğlu, “Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları cevaplayıp kendisine nezaketsizlik yapmak istemem.” demekle yetindi. "Yerel seçimlerde Akşener’in koyduğu çekinceler üzerinden konuyu ele alırsak geçen seçimde alınan iller yeniden muhalefetin olur mu?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Sayın Akşener’in sözlerinin yorumuna dayalı soruları yanıtlarsam Sayın Akşener’e saygısızlık yapmış olurum, nezaketsizlik yapmış olurum. Sorunuzun diğer bölümü ise 2019 seçimlerindeki başarının tekrarına ilişkin. 2019 yerel seçimleri muhalefet açısından çok önemli kazanımlara neden oldu. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya kazanıldı. İzmir, Eskişehir, Hatay, Muğla, Aydın büyükşehir belediyeleri yeniden kazanıldı. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri İYİ Parti’yle yapılan işbirliği. Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin de desteği son derece kıymetli. Aynı zamanda adaylarımız sadece bu üç partinin oyunu almadı. O kentte, beldede yaşayan her bir bireyin oyuna talip oldu. AK Parti, MHP, HDP, TİP, SOL Parti seçmeni diye kimseyi ayırmadı. “Ben bu kenti daha iyi yönetirim” dedi ve kentinde yaşayan herkesin oyuna talip oldu."CHP Genel Başkanı, anketlerin yerel seçimlere aynı adaylarla girerlerse kazanacaklarını gösterdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "CHP’nin elindeki belediyeleri kazanması ve bunlara yenilenmesi için yeni bir hikâye yazması gerektiği yönünde yorumlar var. Yerel seçimlerin yapılacağı mart ayına kadar CHP yeni bir hikâye yazabilecek mi?" sorusunu da şu yanıtı verdi:



"2024 seçimlerine de aynı yaklaşımla gireceğiz. Bakın, 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirden belde belediyesine kadar kazanan neredeyse tüm adaylarımız desteklerini artırmış görünüyor. Yapılan araştırmalar, 2024 seçimlerinde aday olmaları halinde 2019’da aldıkları oydan daha fazla oy alacaklarını gösteriyor."