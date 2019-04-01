Kılıçdaroğlu: 'Türkiye kazandı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz bu seçimler sonucunda 'Türkiye kazandı' diyoruz. Herkes kazandı. Mansur Başkan'a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra 'İyi ki Mansur Başkan kazandı, çünkü Ankara kazandı' diyecekler." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi önünde toplanan kalabalığa seçim otobüsü üzerinden seslendi.

"Ankara'dan başlayarak baharı getirdik ve bu baharı sürdüreceğiz." diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul için de oraya da bahar gelecek. Orayı da adım adım takip ediyoruz. MYK üyelerinin tamamını İstanbul'a gönderdik." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'daki parti örgütüne "48 saat uyumak yok" dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"48 saat sandıklarda bekleyeceğiz ve İstanbul'a da baharı getireceğiz, Ekrem Başkan'ı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağız. Dolayısıyla Ankara'dan İstanbul'a selam gönderelim. Başarı dileklerimizi, dualarımızı gönderelim. Ben biliyorum, adım gibi eminim orayı da alacağız, kazanacağız ve bir destan yazacağız, destan. Mansur Başkan'ı dinlediniz, ben de dikkatle dinledim verdiği sözler var, 'Yerine getireceğim' diyor. Biz bu seçimler sonucunda 'Türkiye kazandı' diyoruz. Herkes kazandı. Mansur Başkan'a oy vermeyen kardeşlerim de bir süre sonra 'İyi ki

Mansur Başkan kazandı, çünkü Ankara kazandı' diyecekler."

Antalya, Mersin ve Adana Büyükşehir Belediye başkanlıklarını kazandıklarını belirten CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Pek çok yeri kazandık ama dediğim gibi zafer, demokrasinin zaferidir. Zafer, halkın zaferidir. Zafer, kardeşliğe susamışların zaferidir. Zafer, bir arada yaşama özlemi duyanların zaferidir. O nedenle biz bu zaferi, halkın zaferi olarak kabul ediyoruz. Başarı herkesin başarısıdır." diye konuştu.