Kızamık Vakalarında Artış... Koca: Ölüm yok ancak artış var

Kızamık nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği yönündeki iddiaları yalanlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine de son dönemdeki vaka artışlarına dikkat çekti. Koca hem aileleri çocukların kızamık aşılarını yaptırmaları konusunda uyardı hem de vaka artışının önüne geçmek için alınan önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kızamığa bağlı ölümler olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakan Koca "Kızamığa bağlı olduğu iddia edilen ölümün nedeni AIDS hastalığı kaynakları çoklu organ yetmezliği" diyerek hastanın 2015 doğumlu ve yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Son yıllarda kızamık vakalarında artış olduğunu belirten Sağlık Bakanı, "Sağlık çalışanlarımızın sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ülkemizde kızamık hastalığı tamamen kontrol altına alınmıştı. Ancak, son yıllarda birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yurtdışından gelen vakalara bağlı olarak kızamık vakalarında bir artış olduğu gerçektir." açıklamalarına yer verdi. Aşı karşıtı kampanyalara rağmen Türkiyede kızamık aşı kapsayıcılığının yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten Koca, bu oranın ülkedeki yabancılarda yüzde 87-92 aralığında seyrettiğini vurguladı. Sağlık bakanı aileleri şu sözlerle uyardı:





"Çocuklarımıza bir yaşından önce başlayarak üç doz kızamık aşısı uygulamaktayız. Bilimsel veriler, kızamık vakalarının görüldüğü dönemlerde aşı takvimine titizlikle uyulmasının yararına işaret etmektedir. Bu vesileyle vatandaşlarımızı çocuklarının sağlığı için aşı konusunda titiz davranmaya davet ediyoruz."Sağlık Bakanı Koca 2023 Ocak ayından bu yana alınan önleyici tedbirleri de sıraladı.



Bakan Koca, başta geçici barınma yerleri, geri gönderme merkezleri ve yurtlar gibi toplu halde yaşanan yerlerde aktif vaka arama çalışmalarının yapıldığını, tespit edilen eksik aşılı ve aşısız çocukların aşılandığını, riskli bölgelerde evlere giderek aşılama çalışmaları yürütüldüğünü, asker aşılaması, turizm sektörü çalışanlarının ve havalimanlarında görev yapan personelin aşılanmaya devam ettiğini belirtti.