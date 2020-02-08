Kızını öldüren cani baba Harun Yıldız’ın polise verdiği ilk ifade ortaya çıktı

Ankara’da lise öğrencisi kızını tabancayla vurarak öldüren baba Harun Yıldız’ın polis ekiplerine verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Cani baba Yıldız, “İnternette erkeklerle fotoğrafını gördüm. Uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim” dedi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde lise öğrencisi kızını silahla öldüren baba Harun Yıldız, tutuklandı. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde yaşayan Harun Yıldız (51) polisi arayarak kızı Şeyma Yıldız’ı Kargın Mahallesi yolu üzerinde tabancayla öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Harun Yıldız’ı gözaltına aldı. Başına ve beline mermi isabet eden 12. sınıf öğrencisi Şeyma’nın yol kenarında bulunan cesedi, olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, olay yerinde ve zanlının kızını bölgeye getirdiği minibüste inceleme yaptı. Ekiplerin incelemeleri sırasında Çubuk-Kargın yolu trafiğe kapatıldı. Genç kızın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GEZME BAHANESİYLE KANDIRMIŞ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Harun Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cani babanın polis ekiplerine verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Harun Yıldız, kızını okul çıkışına giderek arabayla aldığını ve “Gel seni gezmeye götüreyim” dediğini söyledi.

“KENDİMİ KAYBETTİM”

Seyyar bal satıcısı olan Yıldız, “İnternette erkeklerle fotoğraflarını gördüm. Erkek arkadaşı olduğunu da öğrenince tartışmaya başladık. Erkeklerle gezmemesi için uyaracaktım ama tartışınca kendimi kaybettim, arabada bulunan tabanca ile vurdum. Öldüğünü görünce de korkup, yol kenarına bıraktım” dedi.