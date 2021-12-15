Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerine zarar verecek hiçbir adımı karşılıksız bırakmayız." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerini sundu.

Oktay, şunları kaydetti:

"Biz mavi vatanda egemenlik haklarımızı savunup, deniz yetki alanlarımızı netleştirmeye çalışırken 'Libya'da ne işiniz var?' diye sorgulayanlar, bugün bizim Doğu Akdeniz politikalarımızı sorgulayamazlar. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı dahil 'terörü bulunduğu yerde vuracağız' politikalarımızdan hareketle, Suriye ve Irak sınırındaki terör kamplarına yaptığımız operasyonlara da destek vermeyenler, Suriye'de terörle ve terör devleti kurulmasını engellemeye yönelik mücadele kararlılığımızı sorgulayamazlar. 30 yıldır çözülemeyen Karabağ'daki Ermenistan işgalini 44 günde bitiren Can Azerbaycan'a desteğimizi tüm dünya ve her bir vatandaşımız görürken siz, bizim Azerbaycan politikamıza dil uzatamazsınız.

Türkiye'nin Filistin davasına ve Bosna'ya verdiği desteği görmek istiyorsanız, Filistinlilere ve Bosnalılara sorun, size cevap verirler. Bölgesinde ve tüm dünyada ses getiren Türkiye'nin dış politikası biliyoruz birilerini rahatsız ediyordur. İYİ Parti olarak sizi rahatsız ettiğini bilmiyorduk. Rahatsız da olsanız dış politikadaki kararlı duruşumuz devam edecektir. Türkiye, Doğu Akdeniz'de egemen hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığında istediği alanda istediği zaman çalışma yapar. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin meşru hak ve menfaatlerine zarar verecek hiçbir adımı karşılıksız bırakmayız."