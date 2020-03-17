KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızı valiziyle birlikte araçtan böyle indi

Fransa'dan dönen uçağın yolcularını karantina alanına götüren otobüs durduruldu; KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü'nün kızı valiziyle birlikte araçtan indi

Fransa-Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı, polis eşiliğinde karantina aracından indirildi.

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da bulunan Türkiye vatandaşları ülkeye döndü.

Paris’ten TK 1824 sefer numaralı uçuşla ülkeye getirilen vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'ndan otobüsle karantina alanına yola çıktı. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından önü kesilen otobüsten Güzide Sofi adlı bir yolcu indirildi.

Yolcu'nun daha sonra KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı olduğu ortaya çıktı.

Otobüste bulunan diğer yolcuların tepki göstermesine rağmen indirilen Sofi, polis ekipleri tarafından başka bir araca alındı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Soylu'dan açıklama

Trkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyada yayınlanan görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Kızım transit olarak ülkesine geliyordu"

Demirören Haber Ajansı (DHA) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, olayın büyümesinin ardından Mustafa Sofi ile konuştuğunu Twitter hesabından yazarak, Sofi'nin "Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs’a gönderildi. Anavatan Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım ülkesinde karantina altına alınacak" dediğini aktardı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020, 00:27