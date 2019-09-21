"KKTC'ye 653 milyon lira kaynak aktarıldı"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mali ve Ekonomik İşbirliği kapsamında 653 milyon liralık bir kaynağın bugün KKTC'ye fiilen aktarıldığını söyledi.

Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetlerarası görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaptığı açıklamada, Tatar ile KKTC ile devam eden iş birliği ve ekonomik konuları değerlendirmek için bir araya geldiklerini belirtti.

Yılın ilk yarısında KKTC'ye 750 milyon liralık bir kaynağın aktarılması için anlaşma sağladıklarını anımsatan Oktay, "KKTC ile Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yapılan çalışmaların ardından talimatlarıyla uygulamaya geçtik. Mali ve Ekonomik İşbirliği kapsamında 653 milyon liralık bir dilim bugün KKTC'ye fiilen aktarılmış durumda. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Oktay, Türkiye'nin KKTC'ye bugüne kadar her alanda verdiği desteğin bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

"KKTC'de turizm gelişen bir sektör"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kıbrıs politikalarının çok net olduğunu vurgulayan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uluslararası ambargo altında olan bir Kıbrıs'tan bahsediyoruz. Bu çok net bir şekilde insan hakları ihlalidir. Ulaşım engelleniyor. Turistin gelmek istediği bir yerde siz sadece Ada'daki Kıbrıs Türklerinin haklarını değil dışarıdan Ada'ya gelmek isteyen insanların seyahat özgürlüğünü engelleyecek bir ambargoyu uyguluyorsunuz. Bu hukuk ve insan hakları ihlalidir. Bu insanın en temel hakkı olan seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. Dolayısıyla bunu en yüksek perdeden bütün dünyaya haykırmamız gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bunu çok kararlı bir şekilde ifade ediyor. Bundan sonra da bizim bu kararlılığımız devam edecek. KKTC'de turizm gelişen bir sektör. 1 milyar doları bulan bir hacmi yakaladı. Hedefimiz bunu ikiye katlamak. Hatta ikiye katlamanın yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Daha ötesine de geçeceğiz. Türkiye'deki turizm sektörü ile nasıl iş birliği yapabiliriz onun yollarını araştırıyoruz. İnşallah orada da çok verimli, başarılı çalışma yolları bulacağız."

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2019, 07:36