KKTC'ye doğal gaz hattı

Petrol ve doğalgaz alanlarına hakimiyet üzerinden mücadelenin sürdüğü Doğu Akdeniz’de, egemenlik haklarını savunan Türkiye ve KKTC’den önemli bir adımın sinyali geldi.

Milliyet'in haberine göre Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz boru hattı kurulmasını gündeme getiren ilk resmi açıklamayı yaptı.

Hbaerde Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında Türkiye’den kabloyla elektrik alımını gündeme aldıklarını söylediği yazıldı.

Faaliyete geçme zamanı olarak 2025 yılı gösterilen KKTC-Türkiye doğalgaz boru hattı için iki ülke arasındaki su boru hattının bulunduğu güzergah öne çıktı.

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